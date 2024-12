Rancoroso? Cão tem reação inusitada ao rever grande amiga após um mês longe

O cachorro pertence a uma amiga próxima. Nós morávamos em Kodiak, Alasca, e eu via o cachorro todos os dias. Tínhamos um vínculo especial. Nós tínhamos tirado um tempo para viajar e nos encontramos com a família dela em Idaho Madelyn Pearman, ao Newsweek.

No TikTok, o vídeo que mostra reação de Benelli já passa dos 7 milhões de views. Os demais números também impressionam: 1,4 milhões de curtidas e quase 12 mil comentários.

O cachorro ficou inicialmente animado em me ver, mas depois que a excitação passou, ele não teve problemas em expressar o quão desanimado estava com a minha ausência. Não é incomum que Benelli tenha uma atitude quando está descontente ou não está conseguindo o que quer explicou Madelyn Pearman, no TikTok

Reação instintiva, sem plano de vingança. Um artigo do Dogster, revisado clinicamente pela médica veterinária Paola Cuevas, diz que "a maneira como os cães vivenciam emoções e lidam com eventos negativos é muito instintiva e baseada em reações. Portanto, mesmo que consigam se lembrar de experiências negativas, eles certamente não as repetirão em suas mentes".