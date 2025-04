Atiradores em helicópteros abatem coalas; o que está por trás disso?

Grupos de defesa de animais expressaram séria preocupação sobre como os coalas foram escolhidos para o abate, porque os animais são avaliados à distância. Não está claro se o abate a partir de um helicóptero está em conformidade com os planos de resposta e bem-estar animal do próprio governo regional.

O governo de Victoria deve explicar por que está realizando o abate aéreo e por que o fez sem anunciá-lo publicamente. O incidente aponta para falhas contínuas no gerenciamento desses marsupiais icônicos, que já estão ameaçados em outros estados.

Por que isso aconteceu?

Coala: espécie enfrenta ameaças Imagem: Getty Images/iStockphoto

Os coalas vivem em florestas de eucalipto nos estados do leste e do sul da Austrália. A espécie enfrenta uma dupla ameaça devido à destruição do habitat e ao risco de incêndios florestais. Eles são considerados ameaçados de extinção em New South Wales, Queensland e no Território da Capital Australiana (Camberra).

Em Victoria, os níveis populacionais de coalas estão atualmente seguros. Mas eles estão densamente concentrados, geralmente em fragmentos de mata conhecidos como "ilhas de habitat" (ou ilhas ecológicas) no sudoeste do estado. O Budj Bim National Park é uma dessas ilhas.