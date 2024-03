Brasil precisa agilizar acordo com EUA pelo fim da discriminação racial

Para exemplificar a importância de trocas entre as sociedades de ambos os países para o antirracismo, no ano de 2007, em um encontro com organizações, ativistas e intelectuais do movimento negro brasileiro, em Niterói, a professora Kimberlé Crenshaw apresentava a ideia de que o Brasil e os Estados Unidos viviam uma encruzilhada no campo da justiça racial: o Brasil se parecia cada vez mais com os EUA da década de 1960, com programas de ações afirmativas em universidades se ampliando e ganhando força, e os EUA se parecendo cada vez mais com o Brasil daquela década, com o surgimento da noção de colorblindness, muito similar ao mito da democracia racial e que negava a própria discussão sobre o racismo, sob o manto de um falso igualitarismo.

Dessa forma, os movimentos antirracistas de ambos os países precisavam aprender um com o outro, já que os brasileiros poderiam entender como lidar com os desafios de implementação e a resistência enfrentada por programas de ações afirmativas, e os estadunidenses aprenderiam, por sua vez, como lidar com a disseminação de um conceito que visava calar o debate racial.

Atualmente, há diversos outros campos em que o intercâmbio entre os países favoreceria a luta antirracista. No campo da educação, o Brasil poderia mostrar a importância de uma lei como a 10.639/03 que alterou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, para a inserção da obrigatoriedade do ensino da história e cultura afro-brasileira nas escolas, ainda que a necessidade de avanços na efetivação da legislação seja grande.

Por outro lado, os EUA poderiam apresentar mecanismos importantes (ainda que insuficientes) para coibir a violência de Estado (sobretudo policial) contra pessoas negras, já que no Brasil as taxas deste tipo de violência são sensivelmente mais altas.

Portanto, é encorajador testemunhar que o acordo sai neste momento do papel com a visita de delegação estadunidense de congressistas negros e representantes de organizações da sociedade civil dos EUA a Brasília e Salvador.

É igualmente relevante ver que há recursos públicos e privados, tanto por parte dos EUA quanto do Brasil, direcionados para o intercâmbio entre instituições como universidades, centros de pesquisa e organizações que lutam por justiça racial em diferentes áreas. Sem isso, nada de concreto se faz.