Desastre no RS por chuva já é um dos 10 com mais mortes no país; leia lista

Medidas de prevenção. "Daí vem a importância de uma abordagem preventiva, onde as pessoas entendem o contexto de risco do local onde habitam e previnem-se e prepararam-se para estas situações adversas. Então faltaram sistemas de alerta, mapeamentos de áreas propensas a inundação, planos de contingência, etc".

Gean Paulo Michel ressalta que a reconstrução das cidades é uma oportunidade para adotar as práticas de prevenção para evitar um novo desastre. "Pensando em como prevenir os desastres que sabemos que podem ocorrer em nosso território. Estas etapas do ciclo de gestão devem ser conduzidas de maneira contínua e eventualmente elas se sobrepõem, como em uma ação de recuperação que já visa a prevenção de futuros desastres".

O governador do RS, Eduardo Leite (PSDB), alterou cerca de 480 normas do Código Ambiental em seu primeiro ano de mandato, em 2019, segundo o jornal Folha de S.Paulo. A medida, sancionada em 2020, acompanhou o afrouxamento da política ambiental brasileira incentivada, à época, pelo então ministro Ricardo Salles, do Meio Ambiente.

Ambientalistas associam o afrouxamento da política ambiental com o desastre que assola o RS desde o fim de abril. Em nota, o governo diz que a mudança do código teve, como base, discussões que envolveram sociedade e instituições, como a Fepam (Fundação Estadual de Proteção Ambiental). O Executivo afirma ainda que as catástrofes climáticas são uma tendência mundial, com ocorrências mais frequentes e intensas, sendo assim, não atribuíveis à atualização da lei.