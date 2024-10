A esquerda depois da derrota

Cheguei a ler ataques agressivos de pessoas de esquerda, especialmente ao chamar trabalhadores que acreditam no empreendedorismo, como motoristas de aplicativos, de "pobres de direita". Esse tipo de linguagem não ajuda nada e mostra uma incompreensão do que atrai esses trabalhadores.

Sim, o empreendedorismo pode espalhar uma cultura individualista, mas o que o torna popular é que, para muitos, ele representa liberdade: a possibilidade de escolher os horários e trabalhar sem um chefe em cima de você. Esses elementos contrastam com a rigidez da CLT, que muitos não desejam.

A questão do empreendedorismo e as eleições

Vamos desfazer o mito, frequente na classe média progressista, de que os mais pobres são enganados pela direita. As pesquisas mostram que o voto na (extrema) direita vem mais das camadas mais altas da sociedade do que dos pobres.

Mas voltemos à atratividade do empreendedorismo. Na segunda fase das eleições, Guilherme Boulos (PSOL) captou a importância do tema e fez propostas que acho boas. Mas elas não ressoaram entre os motoristas de aplicativos com quem falei. Por exemplo, consideraram irrelevante a ideia de criar pontos para carregar celulares, já que a maioria recarrega o aparelho no próprio carro.

A sugestão de espaços para descanso e alimentação tampouco teve grande impacto, pois eles já utilizam padarias e outros estabelecimentos.