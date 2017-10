Temer passa mal e é levado para hospital; diagnóstico é de obstrução urológica, diz Planalto

Foto: ABr

O presidente Michel Temer (PMDB) passou mal nesta quarta-feira (25) e foi levado para o Hospital do Exército, em Brasília, para ser submetido a exames. Por volta das 16h15, o presidente continuava no hospital realizando exames.

"O Presidente Michel Temer teve um desconforto no fim da manhã de hoje e foi consultado no próprio departamento médico do Palácio do Planalto. O médico de plantão constatou uma obstrução urológica e recomendou que fosse avaliado no Hospital do Exército, onde se encontra para realização de exame e devido tratamento", diz nota oficial divulgada pela Secretaria de Comunicação da Presidência.

Às 16h15, o Planalto enviou nova nota oficial, em que confirma que o presidente segue internado. "Na tarde de hoje, o Presidente da República foi submetido a uma sondagem vesical de alívio por vídeo. O Presidente está em repouso, passa bem e deverá ter alta ainda hoje", diz o texto.

O incidente com Temer ocorre no momento em que a Câmara dos Deputados prepara-se para votar se aceita uma segunda denúncia contra o presidente, apresentada pela Procuradoria-Geral da República, pelos crimes de obstrução de justiça e organização criminosa. Ministros de Temer, Eliseu Padilha e Moreira Franco, ambos do PMDB, também foram denunciados por organização criminosa.

Segundo o UOL apurou, por volta das 13h, o presidente Temer se sentiu mal e foi ao serviço médico do Palácio do Planalto. Avaliado por médicos, o presidente foi encaminhado ao Hospital do Exército, onde constataram uma obstrução na uretra de Michel Temer. Ele está acompanhado por sua equipe de trabalho mais próxima.

Ainda não há previsão de alta e nem informações sobre se o presidente já passou por uma intervenção cirúrgica para remover a obstrução.

Segundo assessores do Planalto, Temer terá alta ainda hoje, mas não se sabe se voltará ao Planalto ou irá descansar no Palácio do Jaburu, onde mora. Temer está em constante contato com sua equipe médica em São Paulo, liderada pelo cardiologista Roberto Kalil, e não deve voar para a capital paulista.

A mulher de Temer, Marcela, está em Brasília, porém não foi ao hospital. Ela acompanha o desenvolvimento de Temer por telefone com assessores.

O presidente entrou pela lateral do hospital, onde se dirigem generais e oficiais de alto escalão do Exército. Segundo a assessoria do hospital, o atendimento está normal e não foi afetado pela presença do presidente no local.

Integrante da "tropa de choque" de Temer na Câmara, o deputado Carlos Marun (PMDB-MS) afirmou que o presidente teve apenas uma "indisposição" e foi levado ao hospital para mais exames. "Ele está bem e muito bem. Jantamos juntos ontem, não há motivo para preocupação." Segundo ele, a sessão não será interrompida e a expectativa do governo é encerrar a votação da denúncia ainda nesta tarde.

O líder do governo, Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), afirmou no plenário da Câmara que o presidente apenas passou por "exames de rotina" e que retornaria ao Planalto ainda hoje. Segundo Ribeiro, a orientação do governo é continuar a votação na Câmara.

No início do mês, foi divulgado que Temer, que tem 77 anos, está com obstrução parcial de uma artéria coronária. O problema foi detectado em exame de imagem. Temer deverá passar por tratamento medicamentoso e dieta.