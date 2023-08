'Perturbador', diz Eliziane sobre 8/1 ser Dia do Patriota em Porto Alegre

O episódio de destruição dos prédios públicos levou centenas de pessoas à prisão. Os atos também são investigados pelo STF (Supremo Tribunal Federal) e pelo Congresso.

A ideia partiu do vereador Alexandre Bobadra (PL). No projeto de lei, apresentado em março, ele não menciona os ataques na capital federal nem o motivo de ter escolhido o dia 8 de janeiro para celebrar o patriota.

Na justificativa de duas páginas, ele apresenta diversas definições do que é patriotismo, usando citações do jurista Miguel Reale Jr., do filósofo Luiz Felipe Pondé e do escritor Olavo de Carvalho, considerado o "guru" do bolsonarismo.

Dia do Patriota e em Defesa da Democracia na mesma data

Em junho, a Câmara de Porto Alegre também aprovou um projeto de lei que criou o Dia em Defesa da Democracia no 8 de janeiro.

A proposta veio de um vereador do PT, Aldacir Oliboni, que falou que no dia 8 de janeiro "aconteceu um fato que todos nós condenamos, a tentativa de um golpe militar".