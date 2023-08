'Não podemos tolerar a cultura do ódio', diz Lula após ameaça a padre Júlio

O presidente escreveu ainda que é preciso virar a página da cultura do ódio no país.

Tenho dito que não podemos tolerar a cultura do ódio no nosso país. Precisamos virar esta triste página da nossa história. Mais amor e solidariedade. Menos ódio e egoísmo. É disso que precisamos no Brasil e no mundo.

Minha solidariedade ao @pejulio que recebeu ameaças criminosas e inaceitáveis hoje cedo na porta da igreja, em São Paulo. Um fiel seguidor dos princípios de Jesus, Padre Júlio Lancellotti é uma referência no acolhimento e no cuidado de quem mais precisa, sobretudo das pessoas em? -- Lula (@LulaOficial) August 27, 2023

Entenda

O padre publicou hoje a foto de um bilhete com xingamentos e ameaças deixado na porta da Paróquia São Miguel Arcanjo, na zona leste da cidade de São Paulo.