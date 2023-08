Bolsonaro cita 'ingratidão' ao receber título em MG: 'Qual foi meu pecado?'

O requerimento, apresentado pelo deputado estadual Coronel Sandro (PL), foi assinado por mais de 25 parlamentares.

No Instagram, o Coronel Sandro disse que Bolsonaro "sofreu uma tentativa de assassinato" em Juiz de Fora, em 2018, e relembrou que o ex-chefe do Executivo afirmava que "renasceu" no estado. "Então, se ele admite que renasceu em Minas Gerais, agora, Minas Gerais, através de seus representantes, vão formalizar esse nascimento, dando a ele a certidão de nascimento, que é o título de Cidadania de Minas Gerais."

Cidadão Goiano

No último dia 18 de agosto, Bolsonaro discursou ao receber o título de cidadania goiana e falou que o país vive "momentos difíceis".

"Não existe terra igual à nossa. Sei dos riscos que corro em solo brasileiro, mas não podemos ceder", falou, após citar os três meses que passou nos Estados Unidos no começo deste ano.

O ex-presidente também pediu que os parlamentares votem contra o PL das Fake News, que teve a apreciação adiada essa semana, alegando que a matéria traria "censura" ao país.