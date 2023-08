Krenak: Não é legítimo governo barganhar com invasores de terras indígenas

Krenak: crise no governo pode fazer Marina Silva deixar ministério

No UOL Entrevista, também falou sobre a crise do governo a respeito da exploração de petróleo na foz do rio Amazonas, que colocou em conflito os ministérios do Meio Ambiente e de Minas e Energia.

Se nós estamos cogitando furar petróleo na Amazônia e, ao mesmo tempo, incrementar as energias alternativas, nós estamos fazendo uma política esquizofrênica. Existe uma crise implantada porque não tem uma proposta de coordenar essas ações. Os ministérios não tinham que brigar entre si. Eles deveriam estar em um programa de governo. O presidente lula diz que ministros não têm que ficar dando palpite, que tem que estar dentro do plano de governo. Mas parece que o próprio presidente admitiu isso, que nós ainda estamos no teste. Tomara que o presidente consiga alguma coordenação com os seus ministérios, porque nós podemos ter uma crise em que a própria ministra Marina Silva pode sair do governo.

Para o líder indígena, explorar petróleo é 'fora de sentido'