Por que plano golpista deu errado? Quem é Juca? As perguntas sem respostas

A Polícia Federal encontrou um plano de golpe detalhado que visava matar o presidente Lula, seu vice Geraldo Alckmin e o ministro do STF Alexandre de Moraes. Embora o documento tenha informações específicas, como a data para a ação, alguns pontos seguem sem respostas. Veja abaixo três perguntas sem conclusões definitivas:

Por que o plano não foi colocado em prática?

O ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Paulo Pimenta, avaliou que o plano "só não ocorreu por detalhe". Ele comentou a operação deflagrada pela PF ao conversar com a imprensa durante o G20.