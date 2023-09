Moraes dá 48 h para hospital dizer se seguirá dando tratamento a Jefferson

O UOL entrou em contato com a defesa do político, com o Hospital Samaritano Botafogo e com a Secretaria de Saúde. Caso tenha retorno, esta nota será atualiza.

Determino a imediata intimação do Diretor responsável pelo Hospital Samaritano Botafogo e a Defesa, para que esclareçam, em 48 (quarenta e oito) horas, se - em face das obrigações contratuais - o custodiado continuará recebendo o tratamento naquele hospital.

Ministro Alexandre de Moraes, em decisão

Plano cortou custeio

A defesa do político havia pedido ao STF para não pagar as despesas médicas após a Amil dizer que não arcaria mais com os custos da internação do ex-deputado. Em comunicado de 23 de agosto, a empresa disse que o paciente tinha condições de receber alta e não teve retorno da família de Jefferson para a saída do hospital. Por isso, as despesas médicas deveriam ser pagas de forma particular a partir do dia 26.

Advogados argumentam, porém, que o ex-deputado precisa continuar internado. Segundo a defesa, Jefferson "depende de acompanhamento médico multidisciplinar", e as despesas devem continuar sendo pagas.

Procurada pelo UOL, a Amil disse que não comenta questões específicas "em respeito à privacidade de contratos" e cumpre integralmente decisões judiciais. O Hospital Samaritano Botafogo disse nos autos que está mantendo Jefferson internado.