Após ação da PF, centrão acena que não segura Juscelino e quer manter pasta

O ministro maranhense foi um dos nomes indicados ao centrão para compor o governo, durante a transição. Já no início do ano, seu nome entrou na berlinda em meio a denúncias de viagens irregulares e outras suspeitas, mas foi segurado por aliados, como o senador Davi Alcolumbre (União-AP) e o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL).

Agora, os padrinhos estão com um posicionamento diferente. Embora o líder do União Brasil na Câmara, deputado Elmar Nascimento (BA), garanta oficialmente que Juscelino continua como ministro, o Planalto já recebe indicações de que seu nome não seria indispensável —desde que a pasta continuasse com o partido.

A operação ocorreu em meio ao debate sobre reforma ministerial para abrigar o centrão no governo. Há quase dois meses, o presidente Lula (PT) tenta criar um novo desenho na Esplanada para integrar PP e Republicanos sem diminuir aliados.

Na corda bamba

A avaliação dentro do Planalto, com base no aceno dos aliados do ministro, é que ninguém quer mais se indispor. Na investigação, a PF detectou diálogos entre o ministro e um empresário responsável por obras no município maranhense e apura suspeitas de pagamentos a ele.

Para o Planalto, seria unir o útil ao agradável. Já há uma possibilidade de mudança de diferentes ministros e trocar Juscelino em meio a mais um escândalo poderia ser exatamente a chance de o governo integrar mais uma pasta ao quebra-cabeça.