CPI do 8/1: GDias se nega a responder à oposição e manda Nikolas ler plano

O general Gonçalves Dias, chefe do GSI (Gabinete de Segurança Institucional) durante o 8 de janeiro, se recusou a responder às perguntas da oposição na CPI que investiga as invasões às sedes dos três Poderes, chegando a ser ríspido. Antes, aos governistas, ele havia negado omissão e jogado a culpa na Polícia Militar do Distrito Federal.

As duas faces de GDias

Conhecido como GDias, o general teve boa vontade com a relatora da CPI, senadora Eliziane Gama (PSD-MA), mesmo quando questionado se havia fraudado mensagens de WhatsApp. Mesmo em perguntas constrangedoras, ele disse que a pergunta "era boa" antes de responder, agradecendo a oportunidade.