Erika: Avanço de investigação pode mostrar uso de dinheiro das joias no 8/1

A deputada Erika Hilton (PSOL-SP) afirmou que há indícios claros do envolvimento de Jair Bolsonaro (PL) com o esquema de venda de joias que deveriam e defendeu que o escândalo pode ter ligação com o financiamento dos atos golpistas de 8 de Janeiro.

Ao UOL Entrevista de hoje, ela defendeu que as joias devem ser abordadas na CPMI que investiga a tentativa de golpe, apesar do posicionamento contrário do presidente da comissão, Arthur Maia (União-BA).