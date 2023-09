Após ação da PF contra irmã, Juscelino Filho diz que emendas são legítimas

"Emendas parlamentares, vale dizer, são instrumentos legítimos e democráticos do Congresso Nacional e Juscelino Filho segue à disposição, como sempre esteve, para prestar esclarecimentos às autoridades", diz a nota divulgada pela defesa de Juscelino Filho.

Irmã do ministro foi alvo de busca e afastada do cargo

Além do mandado contra Luanna, Juscelino também seria um dos alvos da ação da PF. O ministro do STF Luís Roberto Barroso, no entanto, negou o pedido da corporação.

A PF detectou diálogos entre Juscelino e um empresário responsável por obras no município e apura suspeitas de pagamentos a ele.

Essa é a primeira operação da PF sob o governo do presidente Lula que atinge um membro do primeiro escalão. Os fatos sob investigação ocorreram quando o ministro era deputado federal. São cumpridos 12 mandados de busca e apreensão em municípios do Maranhão. A operação foi batizada de Benesse.