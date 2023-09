Carla: Fala de Lula aponta para retrocesso de indicar homem branco ao STF

A colunista do UOL Carla Araújo criticou no UOL News a ideia do presidente Lula (PT) de que os votos no STF (Supremo Tribunal Federal) sejam secretos para evitar animosidade contra ministros e avaliou que isso aponta para um retrocesso, assim como indicar mais um homem branco à Corte.

Pautar esse debate é um tiro no pé, é um equívoco. A gente está falando em retrocesso. Quando a gente está discutindo também uma possível ausência de uma mulher na Suprema Corte, já vai ser mais um retrocesso.