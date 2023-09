Com Lula, diversidade sobe a rampa, mas fica fora do STF, diz professor

É inaceitável que um tribunal, em uma democracia como a brasileira, tenha dez homes e uma mulher. É inaceitável que todos sejam brancos. Lamento que o presidente, na primeira oportunidade, não tenha escolhido uma mulher, uma mulher negra ou um jurista negro. Não sei qual será a segunda escolha, mas me parece que o presidente está mais preocupado em escolher alguém que tenha a capacidade de operar dentro do Supremo em defesa do governo do que alguém que simbolize o pacto constitucional de 88, que busca criar uma sociedade mais justa e igualitária. Oscar Vilhena, professor de Direito da FGV

Josias: Governo corta verbas de pastas com papel de ajudar em desastres

Josias de Souza criticou o governo Lula por cortar verbas de ministérios com papel fundamental no combate a desastres naturais, como no caso do ciclone que devastou o Sul do país e causou 28 mortes. O colunista apontou a dubiedade do governo federal na prevenção de tragédias.

O governo acaba de elaborar o orçamento para 2024 e cortou verbas do Meio Ambiente, da Integração Nacional e das Cidades, todos os ministérios que têm interface com o socorro às vítimas de desastres. No gogó, está tudo muito apropriado. Agora é preciso que o discurso avance para a prática. Hoje, o Estado brasileiro não está se preparando adequadamente para enfrentar essa nova realidade climática, que é dramática. Josias de Souza, colunista do UOL

