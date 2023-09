Faca de ataque a Bolsonaro precisa ser avaliada antes de ir a museu, diz PF

A faca ainda está lacrada em um envelope de armazenamento (visando a sua preservação) no acervo do museu, que reúne itens de casos célebres investigados pela corporação, afirmou a assessoria da PF ao UOL.

Em 2019, a 3ª Vara Federal de Juiz de Fora acatou pedido do (MPF) Ministério Público Federal e determinou que a arma usada no atentado fosse levada ao museu.

Na ocasião, o procurador federal Marcelo Medina argumentou que a intenção de preservar a faca "não se destina a fazer apologia do crime, nem por outro lado promover um culto à personalidade de Jair Bolsonaro ou preservar uma espécie de relíquia. Se trata de preservar a nossa memória".

Relembre o caso

Símbolo da polarização política vivida no país, o atentado contra o então candidato à presidência Jair Bolsonaro, à época no PSL (União Brasil), aconteceu na tarde do dia 6 de setembro de 2018, em Juiz de Fora (MG).

Ele era carregado por apoiadores quando Adélio Bispo de Oliveira o atingiu com um golpe de faca na barriga. Bolsonaro recebeu os primeiros socorros na Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora, onde foi constatada lesões nos intestinos delgado e grosso.