Josias: Governo corta verbas de pastas com papel de ajudar em desastres

Não basta se posicionar adequadamente e não oferecer às pessoas que são vitimadas por esses desastres alternativas para fugir da morte. No verão do ano passado, os desastres produziram mais de 400 cadáveres no Brasil e Bolsonaro colocava sempre as férias à frente da solidariedade. Lula mudou essa prática, mas ela também precisa vir acompanhada de uma mudança administrativa, que orne com a emergência climática. Josias de Souza, colunista do UOL

Com Lula, diversidade sobe a rampa, mas fica fora do STF, diz professor

O professor de Direito da FGV (Fundação Getúlio Vargas) e cientista político Oscar Vilhena criticou Lula por não promover a diversidade em suas indicações para o STF (Supremo Tribunal Federal), contradizendo seu discurso. Na visão do professor, o presidente sinaliza que suas escolhas para o Supremo são mais balizadas pelos interesses políticos do que pela diversidade.

É muito frustrante ver um presidente que subiu a rampa ao lado de indígenas, mulheres negras e deficientes e, no momento de escolher aqueles que exercerão poder, ele abdique dessas alianças. Do ponto de vista político, é muito ruim e lamentável que isto esteja acontecendo. Um tribunal não é um órgão representativo no sentido eleitoral, mas tem que ter identidade com a sociedade. Oscar Vilhena, professor de Direito da FGV

