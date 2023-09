Santos Cruz: Nunca houve apoderamento do 7/9 pelas Forças Armadas

O general Santos Cruz, ex-ministro-chefe da Secretaria de Governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), negou no UOL News que os militares se apoderaram das celebrações do 7/9.

Na última terça-feira (5), o presidente Lula (PT) declarou que os militares "se apoderaram" das comemorações do 7 de setembro devido à ditadura militar, mas que a intenção é fazer com que a data seja "de todos".