Josias: Tarcísio faz algo ridículo no 7/9 para manter laço com bolsonarismo

O colunista do UOL Josias de Souza classificou, durante o UOL News, como algo "ridículo" o desfile do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), em um tanque do Exército na celebração do 7 de setembro.

É ridículo. Isso não é papel para governador de estado. Ele tenta manter um vínculo com o bolsonarismo, já que era visto como um bolsonarista 'light', hoje até menos 'light' do que ele tentava fazer crer. Me parece que esse episódio é pontual e ridículo.