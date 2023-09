Jean Wyllys diz que foi sabotado por ministro de Lula: 'É um mau-caráter'

O ex-BBB comentou que Pimenta ficou preocupado com a volta dele ao Brasil e a possível ida para a Secom, antes mesmo que isso ocorresse. Apesar do receio, Wyllys comentou que já havia avisado Lula e o ministro de que não "gostaria de estar na linha de frente" da pasta após os episódios que teve de ameaças de morte, desejando fazer um trabalho "na retaguarda".

Na sequência, o ex-parlamentar declarou que foi muito criticado na imprensa após fazer um tuíte atacando o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), e acusou a Secom de ter "orientado" os veículos de mídia a ter esse posicionamento contra ele.

O ex-parlamentar argumentou que os veículos jornalísticos tomaram partido do caso já que Pimenta chefia a pasta responsável pela distribuição de verbas de publicidade do governo à imprensa. "Era evidente que havia orientação da Secom para isso [me criticar], de dizer e parecer que eu era tóxico e radioativo para o governo porque eu critiquei o Eduardo Leite."

A confusão entre Wyllys e Leite ocorreu em julho quando o ex-deputado federal e o governador discutiram pelas redes sociais sobre a manutenção de escolas cívico-militares, modelo educacional encerrado pelo governo Lula. Wyllys chamou Leite de "gay com homofobia internalizada". O governador gaúcho acionou o Ministério Público contra o ex-parlamentar.

Ele [Pimenta] se sentiu ameaçado e fez um processo de sabotagem em relação à minha ida para o governo. Ele utilizou o tuíte que eu fiz sobre Eduardo Leite para isso. (...) Paulo Pimenta fez esse trabalho de defenestração da minha imagem, de uma maneira sórdida. Eu vou dizer isso para você, digo sem medo agora, Paulo Pimenta é um mau-caráter. Essa é a verdade.

Jean Wyllys, ex-deputado

Após o episódio, o ex-BBB disse ter pensado que não deveria estar no governo Lula. "Se para estar no governo, eu preciso me silenciar, não posso criticar o Eduardo Leite, não posso apontar os equívocos do próprio Lula, eu prefiro não estar. Eu não sou esse", disse, destacando que "enfrentou" a Lava Jato quando a operação era popular no país.