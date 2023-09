Salles é hostilizado em mercado: 'Passou a boiada e agora compra orgânico'

O que aconteceu

O deputado foi gravado após fazer compras em um hortifrúti no Itaim Bibi, bairro nobre da zona sul da capital paulista.

"Passou a boiada e agora veio comprar orgânico? Legal. O cara come orgânico, mas quer enfiar agrotóxico no rabo do povo", disse o homem que gravou o vídeo.

O vídeo foi divulgado ontem no Twitter pelo perfil Bancada Feminista do PSOL, que representa as deputadas estaduais por São Paulo do partido.

O deputado foi procurado pelo UOL, mas disse que prefere não se manifestar.

Ministro 'da boiada'

Salles foi ministro do Meio Ambiente do governo de Jair Bolsonaro (PL). Ele ficou conhecido por suas políticas contrárias à pauta preservacionista e pelo apoio que recebeu de empresários ligados ao agronegócio.