Carla: Posses discretas de ministros sinalizam desconfiança com centrão

A colunista Carla Araújo analisou no UOL News a nomeação de Márcio França (PSB), Silvio Costa Filho (Republicanos) e André Fufuca (PP), que assumiram respectivamente os ministérios de Micro e Pequenas Empresas, Portos e Aeroportos e Esporte nesta quarta-feira (13) em uma cerimônia fechada no gabinete presidencial no Palácio do Planalto.

Carla destaca que gestos na política são fundamentais e que a escolha por uma cerimônia discreta, a portas fechadas, sugere um clima de desconfiança em relação aos empossados do PP e Republicanos no governo.