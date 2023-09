Silvio Costa assume Portos e Aeroportos com choro e discurso conciliatório

Vamos, juntos, trabalhar para poder unir Pernambuco, mas sobretudo unir o Brasil. Não é hora de diferenças, é hora de convergências para a gente trabalhar por um futuro melhor.

Silvio Costa Filho, ministro de Portos e Aeroportos

Silvio Costa agradeceu ao presidente Lula pela oportunidade: "Agora assumo a maior responsabilidade das nossas vidas, que é poder ser ministro do Brasil. E, mais do que isso, ser ministro do presidente Lula, que sem dúvida alguma foi e é o maior presidente da história do Brasil", disse.

Lula não compareceu à transmissão do cargo na tarde desta quarta-feira (13). Mais cedo, o presidente participou da posse, em cerimônia fechada no Palácio do Planalto, dos ministros André Fufuca (Esporte), Márcio França (Micro e Pequenas Empresas) e do próprio Silvio Costa Filho (Portos e Aeroportos).

Silvinho e Fufuca foram alçados aos cargos pelo centrão durante a minirreforma ministerial anunciada na semana passada. Seus partidos, PP e Republicanos, tinham a expectativa de que Lula organizaria uma cerimônia semelhante à oferecida ao ministro Celso Sabino (Turismo), em agosto.

França: faltam detalhes sobre ministério

França, que deixou Portos e Aeroportos para assumir a nova pasta voltada a micros e pequenas empresas, disse ainda ter poucos detalhes sobre o ministério.