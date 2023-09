PEC de Pacheco sobre drogas viola Constituição, diz advogado

Fazer uma PEC, do jeito que está proposta, só vai violar mais ainda a Constituição. Vai criar uma contradição entre direito à intimidade, livre desenvolvimento da personalidade e outros princípios constitucionais com esse controle de substâncias que não está dando certo.

8/1: Estratégia da defesa de atacar STF tem pouco êxito juridicamente, diz professor da USP

O professor de Direito da USP (Universidade de São Paulo) Rafael Mafei analisou as discussões entre os advogados dos réus acusados de participarem do 8/1 com os ministros do STF.

Em um dos casos, o advogado criminalista Hery Kattwinkel, que representa o segundo réu acusado de invadir e depredar prédios públicos durante os atos de 8 de janeiro, afirmou que o ministro Alexandre de Moraes, relator das ações penais no STF, passa de "julgador a acusador" e teria "rancor contra patriotas".