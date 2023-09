MP do Rio Grande do Sul denuncia Wyllys por homofobia contra Eduardo Leite

Ao dirigir sua crítica a atributos pessoais da vítima, relacionados à sua orientação sexual, quando poderia limitar-se a crítica do fato, objeto da inconformidade, o denunciado extrapolou a liberdade de expressão e atingiu deliberadamente e com animus injuriandi [intenção de injuriar], a honra subjetiva da vítima.

Promotora de Justiça Claudia Lenz Rosa

A promotora atendeu pedido do protocolado por Leite após discussão com Wyllys no Twitter.

O ex-deputado chamou o governador gaúcho de "gay com homofobia internalizada" ao criticá-lo após anúncio de que ele manteria o sistema de ensino cívico-militar no Rio Grande do Sul. A decisão de Leite contrariou o Ministério da Educação.

O governador rebateu a mensagem de Wyllys nas redes sociais: "Manifestação deprimente. Lamento sua ignorância".