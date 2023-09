Gilmar diz que existência da PRF deve ser 'repensada'; Lula critica agentes

"Um órgão policial que protagoniza episódios bárbaros como esses - e que, nas horas vagas, envolve-se com tentativas de golpes eleitorais -, merece ter a sua existência repensada. Para violações estruturais, medidas também estruturais", escreveu o ministro do STF.

Ontem, Genivaldo foi asfixiado numa viatura transformada em câmara de gás. Agora, a tragédia do dia recai na menina Heloisa Silva. Para além da responsabilização penal dos agentes envolvidos, há bem mais a ser feito. Um órgão policial que protagoniza episódios bárbaros como esses? pic.twitter.com/wlv5tg6sri -- Gilmar Mendes (@gilmarmendes) September 16, 2023

As supostas "tentativas de golpes eleitorais" citadas pelo magistrado na publicação se referem as mais de 500 operações em várias estradas do país, com maior foco no Nordeste, realizadas pela PRF no dia do segundo turno das eleições do ano passado. Em agosto, o UOL revelou que registros do GSI mostram que o ex-diretor da PRF se reuniu no dia 30 de outubro no Palácio da Alvorada com o então presidente Jair Bolsonaro (PL) antes do encerramento da votação.

O presidente Lula (PT) também foi à rede social lamentar a morte de Heloisa dos Santos Silva e criticar os agentes envolvidos no caso. "Atingida por tiros de quem deveria cuidar da segurança da população. Algo que não pode acontecer. A dor de perder uma filha é tão grande que não tem nome para essa perda. Não há o que console. Meus sentimentos e solidariedade aos pais e demais familiares".