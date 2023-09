Prefeito de cidade no RJ defende castrar mulheres: 'É muito filho, cara'

O prefeito de Barra do Piraí, Mario Esteves, entende que a laqueadura seja um dos procedimentos para o incremento do planejamento familiar, assim como a vasectomia. Jamais teve a intenção de promover qualquer tipo de prática danosa ou preconceituosa às mulheres. Prova disso, são os investimentos que a prefeitura tem aplicado no Hospital Maria de Nazaré — a Pérola do Vale — e nos programas Saúde da Mulher e Saúde do Homem, onde o planejamento familiar é discutido. Foi um momento de descontração na inauguração de uma importante via de escoamento de produção e de desenvolvimento na cidade, tema central do evento e que é o principal destaque. Qualquer ilação com esse assunto mostra desconhecimento político, uma vez que castrar é esterilizar. A utilização da linguagem vai muito mais para quem quer difundir a confusão na mente do outro, quando deveria explicar.

Nota de Christopher Almada, presidente da OAB de Barra do Piraí:

Nota de repúdio. Em pleno ano de 2023, após diversas lutas das mulheres na busca de igualdade, espaço e respeito, fomos surpreendidos com a fala do Prefeito de Barra do Pirai, que de forma desrespeitosa e afrontosa, e ainda com ar de deboche, sugeriu que as mulheres barrenses fossem 'castradas' e que uma lei fosse apresentada na Câmara Municipal limitando o número de filhos por mulheres. A fala é típica de ato de misoginia, e mais uma vez demonstra o total desrespeito do Prefeito com as mulheres. É inaceitável que o representante eleito de um povo, formado exatamente na maioria por mulheres, ainda tenha um pensamento tão retrógrado e machista, típico da era das cavernas. Infelizmente, esse não é o primeiro ato de preconceito do Chefe do Executivo, que deve ser objeto de repúdio bem como combatido todos os dias, para que a nossa geração e as próximas, entendam, finalmente, que todas e todos somos iguais.