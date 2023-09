Vereadora é sequestrada com família em TO: 'Ladrões falaram que foi recado'

Nunca fui ameaçada, mas desconfio que tenha sido algum tipo de intimidação porque o bandido falou 'Fica calma, não vamos te machucar. Foi para dar um recado'

Ele disse que eu tinha feito algo que alguém não tinha gostado e perguntou se eu entendi.

Dentro da casa, o ladrão mandou todos entrarem no quarto e trancou a porta. "Não fizeram Pix nenhum, ele não falou de Pix".

Quando a família se deu conta de que os homens tinham ido embora, eles começaram a agir para escapar. Aurielle diz que se livrou do enforca gato deslizando as mãos. "Não estava muito apertado, sou magra e consegui me soltar. Fiquei com uns ralados no pulso".

Ela também orientou os filhos a procurar um alicate e um cortador de unha que estavam guardados no quarto. "Tentaram soltar o pai deles com o alicate. Quando eu me soltei, peguei o cortador de unha até conseguir [cortar o enforca gato]".

Eles precisaram tirar a dobradiça da porta para sair do quarto. O marido de Aurilene andou pelo pasto até chegar na casa do vizinho mais próximo, que o levou de moto até um povoado para acionar a polícia.