Para completar, quer recursos dos mais ricos para colocar fim à fome e pobreza extrema até 2030. Numa versão preliminar, o discurso ainda denunciava a situação da dívida dos países africanos, considerada como impagável e sugeria, de forma implícita, um redesenho da governança global.

Falas polêmicas e o desejo de uma nova diplomacia

Sem as presenças dos líderes de China e Índia, Lula ainda quer usar o espaço para se posicionar como o legítimo representante dos países em desenvolvimento.

Mas as polêmicas em relação às falas do brasileiro questionando o Tribunal Penal Internacional ou sugerindo que a Ucrânia ceda parte de seu território, além da exploração de petróleo na foz do Amazonas, levantam resistências por parte de grupos pouco dispostos a ceder espaço nos bastidores da diplomacia.

Fontes no Palácio do Planalto e no Itamaraty apontam que o discurso de Lula será o posicionamento mais completo da nova política externa brasileira e determinará as prioridades e rumos da diplomacia para os próximos anos.

A fala está sendo acompanhada por ação. A ordem do Palácio do Planalto é que cada ministério se engaje em seus respectivos setores para voltar a colocar o Brasil no centro do debate, seja nos temas financeiros, de saúde, de paz ou na questão comerciais. No total, 13 ministros estão em Nova York nesta semana.