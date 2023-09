Toffoli suspende processo de suspeição contra Appio na Lava Jato

Para ele, não há como analisar o caso separadamente de "tudo o que se passou na 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba". Ele propôs que se aguarde a avaliação do CNJ sobre a Operação Lava Jato para voltar a analisar o processo disciplinar contra o juiz.

Para tanto, faz-se necessária, por ora, a suspensão do procedimento administrativo disciplinar em face do magistrado Eduardo Appio, notadamente enquanto se aguarda o desfecho da Correição Extraordinária promovida pela c. Corregedoria-Nacional de Justiça, a quem competirá, igualmente, analisar eventual avocação do referido processo disciplinar"

Dias Toffoli, em sua decisão

Determinação vem na esteira de outra decisão de Toffoli, que anulou todas as provas do acordo de leniência da Odebrecht e disse que agentes da Lava Jato se valeram de "verdadeira tortura psicológica" para conseguir evidências "contra inocentes".

O advogado de Appio, Pedro Serrano, disse ao UOL que a decisão do ministro recoloca o trem da legalidade e da constitucionalidade nos trilhos. "Sem dúvida, uma vitória da Constituição", afirmou em nota.

Appio está afastado da Lava Jato desde o final de maio, suspeito de ter feito uma ligação tentando intimidar o filho do desembargador Marcelo Malucelli. No dia anterior, Malucelli havia participado de um julgamento disciplinar contra Appio. O juiz nega ter sido o autor da ligação.

Pouco antes, juiz havia anunciado um novo inquérito para apurar se o ex-doleiro Alberto Youssef foi grampeado ilegalmente. A confirmação poderia anular a primeira delação da Operação Lava Jato.