Padilha: Bolsonaro não está politicamente morto e representa um movimento

Eu acho que a nossa legação tem que garantir isso. As instituições, a Polícia Federal, o Congresso Nacional, o Judiciário, o Executivo. Nós temos que garantir que quem participou, quem financiou, quem executou a aventura do golpe de 8 de janeiro, tem que ser fortemente punido.

Militares foram "contaminados pelo discurso de ódio"

"Todas as instituições foram contaminadas pelo golpismo": "Infelizmente, todas as instituições brasileiras, civis e militares, do Poder Executivo, do Judiciário, até da imprensa, foram contaminadas durante quatro anos pelo discurso da intolerância, do ódio, do golpismo que era feito pelo ex-presidente da república, infelizmente."

Eu acho que, sinceramente, cada vez mais as evidências, as investigações vão mostrando que tinham sim militares que aderiram ao discurso golpista, mas tiveram militares que rechaçaram. E isso precisa ser valorizado, e acho que aos poucos o ministro José Múcio vem fazendo um papel muito importante de recuperação do papel constitucional.

"Inclusive as instituições militares, as Forças Armadas reconhecem isso, os comandantes reconhecem isso. Infelizmente foram, em contaminação individual, em instituições civis também. Então acho que isso [desconfiança] existe em todas as instituições", disse.