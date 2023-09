Após defender fim da Justiça Eleitoral, Gleisi muda tom; Moraes reage

Moraes escreveu que as falas da presidente do PT representam "total desconhecimento sobre a importância" da Justiça Eleitoral, e que foram feitas "no intuito de tentar impedir ou diminuir o necessário controle dos gastos de recursos públicos realizados pelos partidos políticos".

O presidente do TSE ainda declarou que "a Justiça Eleitoral atua com competência e transparência, honrando sua histórica vocação de concretizar a Democracia e a autêntica coragem para lutar contra as forças que não acreditam no Estado Democrático de Direito".

Leia a nota completa: