Após Cid citar ex-comandante, Marinha diz que é fiel no cumprimento da lei

A Marinha do Brasil afirmou pautar sua conduta "pela fiel observância da legislação" brasileira em nota nesta divulgada nesta quinta-feira (21).

O que aconteceu:

A nota foi divulgada após o colunista do UOL Aguirre Talento apurar que tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, teria afirmado na sua delação premiada que o ex-comandante da Marinha almirante Almir Garnier Santos se mostrou favorável ao plano golpista durante as conversas de bastidores, mas não houve adesão do Alto Comando das Forças Armadas.