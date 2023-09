Polícia vai investigar vereador que falou em cura do autismo 'na chibata'

Em discurso no plenário, Eúde sugeriu que a "cura" do autismo é a violência física e ironizou mensagens de apoio à atriz Letícia Sabatella, que foi diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista depois de adulta.

Tem uma declaração que os artistas, os autores, sei lá... tá rondando. Eu digo 'eu era autista', só que meu pai tirou o autista na peia. Naquele tempo tirava autista era na chibata. Porque era um menino meio traquina.

Vereador Eúde Lucas

O vereador será investigado por discriminação. "As imagens do pronunciamento foram entregues à Polícia Civil do Ceará, que segue investigando a situação, por meio da Delegacia Municipal de Jucás".

Nesta semana, Eúde Lucas apresentou um projeto que institui uma carteira de identificação para pessoas autistas no município. A medida teria como objetivo "assegurar que pessoas com esse transtorno tenham seus direitos garantidos".

Após a repercussão das declarações, o vereador publicou um nota. Ele afirmou que suas falas foram "tiradas de contexto" e que, se fosse testado, "apresentaria algum grau de autismo". Ele também pediu desculpas a familiares de pessoas autistas que podem ter se sentido ofendidas.