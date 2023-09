Josias: CPI do 8/1 tem chance de sair na frente da PF se ouvir oficiais

Ao UOL News, Josias citou os nomes dos comandantes das Forças Armadas Almir Garnier (Marinha) —que, segundo a delação de Mauro Cid, manifestou apoio à intenção golpista sugerida por Jair Bolsonaro—, Marco Antônio Freire Gomes (Exército) e Carlos de Almeida Baptista Júnior (Aeronáutica) como alvos da CPI. Embora esteja cético quanto aos resultados, o colunista ressaltou a importância das investigações da comissão.

Não tenho muita expectativa em relação ao potencial do relatório final da CPI para responsabilizar golpistas, mas ela teve o grande mérito de desmoralizar o bolsonarismo naquela tentativa de atribuir ao governo Lula o golpe contra o próprio governo Lula. Há muitos outros generais na mira porque essa tese do autogolpe se desmoralizou. Josias de Souza, colunista do UOL

Cioccari: CPI do 8/1 parece mais preocupada em aparecer do que investigar

A cientista política Deysi Cioccari mostrou-se preocupada com os rumos da CPI dos atos golpistas de 8/1. Para ela, a comissão está desviando de seu foco principal, que é investigar os envolvidos na invasão às sedes dos Três Poderes, e se revela mais concentrada em ganhar visibilidade.