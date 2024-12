Lula deixa UTI e passa a ter cuidados semi-intensivos no hospital

Lula despacha e recebe a família

Embora Kalil tenha recomendado que Lula não trabalhasse, o presidente despacha esporadicamente. Ele chegou a conversar na noite de ontem por telefone com o ministro Rui Costa (Casa Civil), que relatou a conversa em uma rede social. "[Lula está] Sempre muito focado e animado, pedindo atualizações do dia e de como está a pauta do governo no Congresso", escreveu.

Segundo assessores do presidente, Lula não tem qualquer gabinete e resolve apenas o indispensável. Na quarta-feira (11), ele sancionou do hospital o projeto de lei que cria o mercado de carbono no Brasil. Eletrônica, a assinatura foi registrada digitalmente. Lula, no entanto, não discutiu o projeto porque ele já havia sido tratado por ele nas semanas anteriores.

Por decisão própria, Lula não entregou o cargo ao vice-presidente. Geraldo Alckmin tem assumido apenas algumas agendas do presidente em Brasília, como a recepção ao primeiro-ministro da Eslováquia, na terça, e a condução do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável, o Conselhão, promovido pelo governo para ouvir membros da sociedade civil, na quinta (12).

"Se for necessário fazer alguma consulta ao presidente, será feita", afirmou Alexandre Padilha, ministro das Relações Institucionais.

Lula também vem recebendo a visita da família. Desde o primeiro dia de internação, filhos e netos comparecem ao hospital para conversar com Lula, acompanhado permanentemente apenas pela primeira-dama, Rosângela Silva, a Janja.