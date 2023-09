Bate-boca entre Janones e deputado bolsonarista termina em empurrão; veja

"Nós não temos um dia de paz. Por exemplo, nas últimas semanas, vimos pessoas com mandato, enfim, destilando ódio e que [isso é] algo que nós vamos ter que tomar algum tipo de providência. Não tenho dúvida de que a estabilidade, não apenas da democracia no Brasil, mas da República, ela vai depender da nossa capacidade de reagir à altura contra esses arautos do caos, do desespero e do ódio. Não tenham dúvida [...] que os adversários da democracia e da República também [...] não terão um dia de paz".

Vieira de Melo considerou essa declaração "preocupante" e quer explicações do ministro "tendo em vista a admoestação ameaçadora contra a paz dos pretensos adversários da democracia e da República".