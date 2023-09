Quem é Marcelle Decothé, que criticou 'torcida branca' do São Paulo?

Marcelle ganha R$ 17,1 mil por mês. Ela entrou no governo no dia 7 de fevereiro último, quando ganhou um cargo comissionado executivo para trabalhar 40 horas semanais como chefe da assessoria especial. Embora trabalhe no ministério da Igualdade Racial, ela foi oficialmente contratada pelo Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, segundo o Portal da Transparência do governo federal.

Apesar do salário bruto de R$ 17,1 mil, em junho ela embolsou R$ 30.085,26. O valor se refere aos adicionais de R$ 7,8 mil de "gratificação natalina" e R$ 9,6 mil de "outras remunerações eventuais".

O ministério da Igualdade Racial disse em nota que "a gratificação natalina em junho é comum a todos os servidores públicos federais e corresponde à primeira parcela do 13º salário". Quanto às gratificações eventuais, "elas dizem respeito ao auxílio moradia dos meses de março, abril e maio que estavam em atraso".

No dia 28 de junho, o ministério indicou seu nome para a CBF (Confederação Brasileira de Futebol). Desde então, ela é membro do Grupo de Trabalho de Combate ao Racismo e à Violência no Futebol da entidade. Enquanto viajava no avião da FAB (Força Aérea Brasileira) para o jogo de domingo, Marcelle também ironizou a instituição ao comentar o fato de suas colegas vestirem camisas da seleção brasileira.

30 segundos de diálogo com a CBF, já viraram patriotas. Prontas pro cancelamento.

Marcelle Decothé, no Instagram

A assessora trabalha com Anielle desde 2020. Em janeiro daquele ano, ela passou a coordenar a área de Incidência do Instituto Marielle Franco, criado em homenagem à irmã de Anielle, assassinada em 2018 com seu motorista Anderson Gomes. O instituto foi criado para "conectar mulheres negras, LGBTQIA+ e periféricas".