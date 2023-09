8/1: quem são novos réus que Moraes quer condenar a até 17 anos de prisão

Moacir José dos Santos

Moacir José dos Santos fez fotos dele mesmo durante os atos de 8/1 Imagem: Reprodução / STF

Moacir José dos Santos foi preso em flagrante pela polícia dentro do Palácio do Planalto, "no instante em que ocorriam as depredações", afirma o relatório do ministro. O acusado fez até fotos dele mesmo nas áreas danificadas.

Segundo o relatório, ele confirmou que invadiu o Congresso Nacional. Moacir teria afirmado, ainda, que chegou a Brasília no dia 7 de janeiro e passou a noite no QG do Exército. Além disso, conforme Moraes, o acusado teve seu material genético encontrado no local das depredações.

Moacir é acusado da coautoria dos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, deterioração do Patrimônio tombado e associação criminosa armada. Moraes votou por uma pena de 17 anos de prisão para ele.

João Lucas Vale Giffoni

João Lucas Vale Giffoni também foi preso em flagrante dentro do Plenário do Senado. Em seu interrogatório, ele afirmou que sua intenção era participar de um evento pacífico de "patriotas" e que teria entrado no Senado para se proteger e por orientação de policiais.