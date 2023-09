Descontração entre cotados, máscara de Lula: bastidores da posse de Barroso

Número da sorte. Barroso abriu o discurso com uma piada interna: dividiria a sua fala em três partes. Os presentes riram: quem acompanha o Supremo se acostumou com o ministro dividir o voto em três partes distintas. O número três apareceu em outras partes de sua fala.

Concorrência. Favoritos para a vaga de Rosa no STF, Flávio Dino, Jorge Messias e Bruno Dantas sorriram e tiraram fotos no plenário. Eles também se sentaram na mesma fileira.

Mundo dá voltas. Quem falou pela Suprema Corte na posse foi o ministro decano, Gilmar Mendes. Uma ironia do destino após o histórico de rusgas entre ele e Barroso. Hoje, eles dizem que fizeram as pazes e estão em harmonia. Houve até um abraço entre os dois após o discurso elogioso de Gilmar.

Ontem e hoje. O ministro Fernando Haddad nem ficou até o final dos discursos da posse nem participa da festa à noite do novo presidente do STF, então jantou com ele no dia anterior.

Nem te vi. O ex-presidente José Sarney, 93, subiu as escadas da entrada apoiado por seguranças e parou no alto para cumprimentar o fotógrafo Ricardo Stuckert. O ministro da Justiça, Flávio Dino (PSB), chegou na sequência e, aparentemente sem vê-lo, passou reto pelo conterrâneo. Ex-PCdoB, Dino cresceu politicamente —e foi eleito ao governo do Maranhão —como opositor à família Sarney. Na última eleição, no entanto, eles estavam juntos, em apoio a Lula.

Diga-me com quem andas. Rodrigo Pacheco (PSD-MG), presidente do Senado, e Davi Alcolumbre (União-AP) chegaram juntos. Arthur Lira (PP-AL), presidente da Câmara, foi sozinho.