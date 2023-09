Dal Piva: Barroso deve segurar pauta do aborto até ver chances de avanço

O ministro Luís Roberto Barroso, que tomou posse hoje como presidente do STF, deve segurar a discussão sobre a descriminalização do aborto, disse a colunista do UOL Juliana Dal Piva em participação no UOL News da tarde desta quinta-feira (28).

A ministra Rosa Weber, quando ainda presidente do STF, votou pela descriminalização até a 12ª semana de gestação. A discussão foi suspensa por um pedido de destaque feito justamente por Barroso, o que leva a discussão do plenário virtual para as sessões presenciais da Corte. Ainda não há data para a retomada da votação.