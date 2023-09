'O povo senta-se comigo nessa cadeira', diz primeira ministra negra do TSE

Esse lugar não é só meu, não é só de uma pessoa. Este lugar e esta missão são a um só tempo resultado e ponto de partida de lutas históricas de grupos minorizados para vencer a herança estrutural de desigualdade de oportunidades que precisa ser superada em nossa nação.

Edilene Lôbo, ministra-substituta do TSE

Ministra falou sobre desigualdade estrutural de oportunidades para mulheres negras. "Nós, negras, somos apenas 5% da magistratura nacional, havendo apenas uma senadora autodeclarada negra, portanto menos de 1% do Senado; 30 deputadas, o que corresponde a cerca de 6% da Câmara Federal. Mulheres negras ocupam 3% dos cargos de liderança no mundo corporativo, mas são 65% das empregadas domésticas", disse.

Quero agradecer a todas as pessoas que colaboraram nessa conjunção de energias, me lembrando das pequeninas meninas negras de minha infância, em Taiobeiras [MG]. É de lá que trago o sonho de que podemos mais. O povo pobre, que resiste há séculos e luta pelo resgate de sua história, esperançando, senta-se comigo nessa cadeira.

"Brasil tem todas as condições de dar um passo a frente para mudar realidade de sub-representação feminina em cargos eletivos", disse ela, cobrando do Judiciário um "olhar sensibilizado" para questões de gênero e raça.

Lôbo assumiu a cadeira hoje ao substituir o ministro titular André Ramos Tavares.

Fala da ministra acontece pouco antes da aposentadoria da ministra Rosa Weber do STF. Grupos progressistas têm se mobilizado para que o presidente Lula (PT) indique uma mulher negra para substituí-la.