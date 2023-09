Mulher investigada por atos de 8/1 é presa após se entregar no Paraguai

Segundo a PF, ela se entregou voluntariamente no escritório Central Nacional da Interpol em Assunção. A identidade da mulher não foi divulgada.

A mulher foi presa após ser entregue a policiais federais em Foz do Iguaçu, no Paraná, na noite de sexta (29). A ação foi uma cooperação internacional com autoridades do Paraguai.

Ela aguarda transferência para o Distrito Federal. O mandado de prisão foi expedido pelo STF.

A PF investiga envolvidos nos atos golpistas. Na sexta (29), investigadores cumpriram mandado de busca e apreensão contra um militar que trabalhou no Ministério da Saúde no governo Jair Bolsonaro (PL).

O STF já condenou três réus do 8/1 e julga mais cinco pessoas. Cerca de 200 réus ainda devem ser julgados na Corte.