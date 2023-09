Aguirre: PF chega ao 1º membro das Forças Armadas suspeito de atuar no 8/1

Ele foi flagrado em imagens participando ativamente do ato antidemocrático. Uma das suspeitas da investigação é que ele tenha ajudado a organizá-lo e, pelo conhecimento que tinha de Brasília, do terreno e do sistema de segurança, tenha usado isso para facilitar a invasão da sede dos Três Poderes. Agora se inicia uma linha de investigação da PF sobre a participação de um grupo de elite do Exército na organização e execução do 8/1, o que coloca as Forças Armadas em posição ainda mais complicada. Aguirre Talento, colunista do UOL

Análise: Desenrolar de indicações ao STF contradiz expectativas com Lula

A cientista política Luciana Santana avaliou que o governo Lula frustra as expectativas de promoção da diversidade e da igualdade de gênero pela forma como conduz as indicações de ministros para o STF. A cientista política lamentou a prática do presidente, que afirmou não levar em conta gênero e cor como critérios para nova indicação ao Supremo, e a considerou um "retrocesso".

O que temos visto, não apenas no desenrolar da escolha do novo ministro do STF, é algo muito contraditório com todo ritual e expectativas criadas em torno do governo Lula. Toda essa movimentação é bastante preocupante para a representação de grupos que precisam de maior visibilidade e representatividade. Luciana Santana, cientista política

Mulher negra no STF traz olhar a vivências não representadas, diz advogada

Ao analisar o discurso de Luís Roberto Barroso em sua posse como presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), a advogada Claudia Luna exaltou a defesa das minorias feita pelo ministro. Ela ressaltou a necessidade de promover a diversidade no STF e no alto escalão do Judiciário para que as palavras de Barroso não fiquem apenas no discurso