Projeto com regras para PMs e bombeiros racha equipes dentro de ministérios

O Ministério da Justiça informou que "mantém permanente diálogo" com casas parlamentares. Segundo o órgão, a Câmara e o Senado são "autônomos nas suas deliberações".

Uma nota técnica do Meio Ambiente informa que o projeto está "em desacordo com a Política Nacional do Meio Ambiente" e "se choca com a definição de competências dentro do Sisnama". "O atual modelo possibilita que cada estado adapte a participação da Polícia Militar e dos Bombeiros no apoio às ações ambientais conforme o contexto local", diz o documento.

O projeto, ao propor a inserção de instituições militares e alheias à gestão civil ambiental no Sisnama, pode causar prejuízos tanto à gestão socioambiental quanto aos cidadãos, ao criar insegurança jurídica e novos gastos públicos.

Nota técnica interna do Ministério do Meio Ambiente

Procurados pela reportagem, a Casa Civil e os ministérios dos Direitos Humanos e das Relações Institucionais não se manifestaram.

Policiais civis e militares trabalham pela aprovação. A Adepol (Associação dos Delegados de Polícia do Brasil) firmou com a Feneme (Federação Nacional de Entidades de Oficiais Militares Estaduais) um pacto de apoio em relação à proposta. Em troca, os PMs devem apoiar o projeto da Lei Orgânica das Polícias Civis, em discussão na Câmara.

Na próxima quarta-feira (4), representantes das entidades se reúnem com um ministro para discutir a LOPM.