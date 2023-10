Lula já sobe escadas e pode receber alta hoje, diz boletim médico

As equipes médicas (...) responsáveis pelo seu cuidado avaliam a posssibilidade de alta ainda para o dia de hoje.

Sírio-Libanês, em boletim

A evolução do estado de saúde de Lula é considerada positiva desde a cirurgia. O presidente sequer precisou ser encaminhado para a UTI.

O fato de Lula já conseguir andar indica que o organismo reagiu bem ao implante de uma prótese no quadril, uma vez que ele conseguiu suportar o peso do próprio corpo.

Durante o período de internação, Lula esteve acompanhado da primeira-dama, Rosângela Silva, a Janja. Como todo o paciente, ele tem direito a receber auxílio de um acompanhante durante 24 horas, e a esposa tem feito essa função.

Cirurgia no quadril

A cirurgia foi necessária porque Lula, que está com 77 anos, tem uma artrose no quadril. O quadro significa um desgaste na cartilagem que provoca fortes dores por causa do atrito entre os ossos numa região com terminações nervosas.