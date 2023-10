Gleisi Hoffmann deixa UTI e segue em recuperação após cirurgia, diz boletim

Ela passa por processo de reabilitação e monitoração no local, informou o boletim médico.

O procedimento ao qual a parlamentar foi submetida no sábado (30) implantou dois enxertos de artéria mamária para restaurar a circulação sanguínea do coração. Não houve complicação na cirurgia, segundo os médicos.

A parlamentar, que descobriu o problema durante exames de rotina, ainda não tem previsão de alta.